Bulgaren-Rassisten sorgen mit Hitlergruß für Skandal

Rassismus-Skandal in der EM-Quali! Im Spiel gegen England zeigen Anhänger der Bulgaren auf der Tribüne den Hitlergruß und verstören mit Affenlauten.

Solche widerlichen Szenen haben im Fußball, aber auch sonst nirgendwo, etwas verloren! Fans der bulgarischen Nationalmannschaft beschimpften in der EM-Qualifikation die englischen Profis Marcus Rashford, Raheem Sterling und Tyrone Mings mit Affenlauten, zeigten dabei immer wieder den Hitlergruß. Der kroatische Schiedsrichter Ivan Bebek unterbrach die Partie in der ersten Halbzeit gleich zweimal, England-Coach Gareth Southgate beschwerte sich bei den UEFA-Delegierten, eine dritte Unterbrechung wegen rassistischen Vorfällen hätte einen Abbruch vorgesehen.Doch während das Spiel zum zweiten Mal unterbrochen wurde, begab sich Bulgariens Kapitän Ivelin Popov vor die Fankurve und versuchte auf die "Fans" einzureden. Auch die Security griff auf den Rängen durch und entfernte eine Gruppe von rund 50 Personen aus dem Stadion. Englands Team wollte zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr aus der Kabine auf das Spielfeld zurückkehren, erst Bulgariens Pressechef konnte sie vom Weiterspielen überzeugen.Am Ende stand ein 6:0-Kantersieg der Engländer. Den "Three Lions" fehlt jetzt wie Österreich nur noch ein Punkt für das EM-Ticket.