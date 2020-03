Bullen-Star Maxi Wöber turnt mit seiner Freundin

Die Fußball-Bundesliga pausiert wegen der Coronakrise bis Anfang Mai. Die Fußball-Stars werden bei ihren Heim-Trainings besonders erfinderisch.

Bei der Ausübung seines Heimprogramms ist besonders Salzburgs Abwehrspieler Maxi Wöber kreativ geworden. Auf der Terrasse turnte der 22-Jährige mit seiner Freundin als Übungspartnerin.Denn in trauter Zweisamkeit trainiert es sich auch leichter. Wöber stemmte seine Trainingspartnerin in Dirty-Dancing-Manier in die Luft, gaberlte herum und spielte mit ihr Kopfbälle hin und her.Dabei machte nicht nur der Ex-Rapidler eine gute Figur, auch seine Trainingspartnerin zeigte durchaus Talent beim Gaberln.Ähnliche Trainingseinheiten werden sich wohl auch in den nächsten Wochen wiederholen, ist eine Fortsetzung der Bundesliga bis Mai ausgeschlossen.