Bundesliga-Abbruch? Noch länger kein Sport erlaubt

Veranstaltungen sind nach dem jüngsten Erlass der Regierung bis Ende Juni verboten. Damit sind auch keine Bundesliga-Spiele mit Zuschauern erlaubt.

Die Fußball-Saison steht auf der Kippe! Zehn Spieltage wären in der Bundesliga noch zu spielen. Der Meisterschaftsbetrieb ist wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt.Durch die Absage der Europameisterschaft und der übrigen Länderspiele haben Europas Ligen Zeit gewonnen, um ihre Spielzeiten noch regulär beenden zu können. Während England und Deutschland über Geisterspiele nachdenken, hat sich Belgien schon zu einem radikalen Schritt entschieden: Abbruch, Tabellenführer Brügge ist Meister. Belgien diente als Vorbild für den neuen österreichischen Modus mit Grunddurchgang und Meisterrunde.Das Abbruchs-Szenario ist am Montag auch in Österreich eine Spur wahrscheinlicher geworden. Die Regierung gab in ihrem jüngsten Erlass bekannt, dass Veranstaltungen jeglicher Art bis Ende Juni verboten bleiben. Dazu zählen auch Sport-Events. Spiele mit Fans sind bis dahin also undenkbar. Ob es eine Ausnahme für Geisterspiele geben könnte, ist noch nicht bekannt.Der Plan, die Saison von Mitte Mai bis Mitte Juni zu beenden, dürfte ins Wasser fallen. Die Uefa könnte den Rahmen zur Beendigung der Liga-Betriebe nach hinten ausdehnen. So könnte die Bundesliga eventuell im Sommer fertiggespielt werden. Aktuell regiert im Fußball aber das Chaos, weil keiner realistisch einschätzen kann, wann die Corona-Krise durchgestanden, oder zumindest Geisterspiele durchführbar wären.