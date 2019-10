Bundesliga-Kicker fuhr alkoholisiert mit E-Scooter

Mainz-Profi Adam Szalai geriet in seiner Heimat Ungarn in eine Alkoholkontrolle – auf dem E-Scooter. Weil er ein Glas Wein intus hatte, muss er zahlen.

Dieser Schluck kommt Adam Szalai teuer zu stehen. Der 31-jährige Mainz-Stürmer wurde in Ungarn von der Polizei gestoppt, als er auf einem angemieteten E-Scooter unterwegs war. Bitter für ihn: Er trank davor ein Glas Wein.Bei der Alkoholkontrolle wurde ein Wert von 0,1 Promille festgestellt. Weil in Ungarn die Null-Prozent-Marke gilt, musste Szalai 100 Euro Strafe zahlen. Hätte er 0,2 Promille gehabt, wäre der Führerschein vorübergehend eingezogen worden.Sein Klub verzichtet auf Konsequenzen. Via Facebook entschuldigte sich Szalai für sein Fehlverhalten.