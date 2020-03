Bundesliga-Kicker muss in Corona-Quarantäne

Die Auswirkungen des Coronavirus haben nun endgültig auch die österreichische Bundesliga erreicht. Altach-Kicker Jan Zwischenbrugger muss für 14 Tage in Quarantäne.

Die Bundesliga teilt dies in einer Aussendung mit: "Wir wurden heute vom SCR Altach informiert, dass ihr Spieler Jan Zwischenbrugger von der obersten Gesundheitsbehörde Vorarlbergs als Vorsichtsmaßnahme für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurde, da er privat Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.""Der Spieler selbst zeigt keine Symptome und fühlt sich gesund. Laut Auskunft der Gesundheitsbehörde sind darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich und hat auf die weiteren Spieler und Betreuer des Klubs auch keine Auswirkungen", heißt es von der Bundesliga.Bundesliga hat alle Klubs über die Sachlage informiert und begrüßt die Vorsichtsmaßnahme. Spielabsagen oder Geisterspiele sind derzeit kein Thema.Aktuell werden die Spiele des SCR Altach sowie der gesamten Bundesliga und der 2. Liga weiterhin wie geplant durchgeführt. Die Bundesliga steht zur Thematik mit den Behörden sowie allen Klubs laufend in Kontakt und wird weiterhin umsichtig handeln.Eine Verschiebung gibt es aber dennoch: Kapfenberg gegen die OÖ Juniors kann aufgrund der schlechten Platzverhältnisse erst am Dienstag um 19:00 Uhr gespielt werden.