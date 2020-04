Bundesliga-Klubs wollen wieder trainieren

Die österreichischen Bundesliga-Fußballer wollen wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Das ergab eine Umfrage der Spielergewerkschaft VdF.

So haben sich die Spieler von fünf Bundesligisten für eine schnelle Aufnahme des Trainingsbetriebs ausgesprochen. Die Kicker von sechs Bundesligisten wollen unter Auflagen von Behörden wieder trainieren.Nur die Wattens-Fußballer sprachen sich gegen einen Trainingsbetrieb aus. Nicht zuletzt, weil ganz Tirol zum Start der Umfrage noch unter Quarantäne stand.Auch die Zweitligisten sind mehrheitlich für die Rückkehr zum Trainingsbetrieb. Mit acht Klubs wollen die Hälfte der Vereine schnellstmöglich wieder auf dem grünen Rasen trainieren. Die Spieler von fünf weiteren Vereinen sind unter Auflagen dafür. Drei Klubs dagegen.Seit dem 8. März ist der Liga-Betrieb in den höchsten beiden Ligen gestoppt. In der Bundesliga sind noch zehn Runden ausständig, in der 2. Liga elf Spieltage.Ein Start für das Training in Kleingruppen wird bereits unmittelbar nach Ostern angepeilt. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist bis 30. April ausgesetzt. In einer Klub-Konferenz am 16. April wird wohl eine neuerliche Verschiebung beschlossen.