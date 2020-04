Bundesliga-Profi musste zur Notoperation

Dramatische Neuigkeiten von Fabian Miesenböck! Der Mattersburg-Profi musste im Krankenhaus notoperiert werden. Er berichtet den Fans, wie es ihm nach dem Eingriff geht.

Der 26-Jährige verbringt die Liga-Zwangspause in seiner Heimatstadt Klagenfurt. Dort wurde er am Wochenende mit starken Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose: Schwere Entzündung von Blinddarm und Dickdarm.Eine Notoperation wurde durchgeführt, jetzt befindet sich Miesenböck am Weg der Besserung. Auf der Facebook-Seite der Mattersburger meint er: "Es war schon die Hölle. Alles ist zum Glück gut verlaufen, es geht mir schon viel besser". Doch er blickt schon wieder optimistisch in die Zukunft. In zwei bis drei Wochen will er wieder mit dem Lauftraining beginnen.