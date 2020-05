Bundesliga startet wieder: Details zur ersten Runde

Grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der deutschen Bundesliga! Nach der Genehmigung durch die Politik stehen die ersten Eckdaten fest.

Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs gaben der Liga, die ein aufwändiges Hygiene-Konzept erarbeitete, die Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs - konkret ab Mitte Mai. Einen genauen Termin legte die Politik nicht fest, das sollten die Klubs selbst beschließen.Das passierte auch in Windeseile. Nach dem politischen Beschluss ging ein Rundschreiben der DFL an die Klubs aus. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass der Ligabetrieb am 15. Mai wieder aufgenommen wird. Der Beschluss stammt vom DFL-Präsidium.Die Meisterschaft wird mit der 26. Runde fortgesetzt. Auftaktspiel nach der Corona-Zwangspause soll das Match Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn sein. Weitere Details zum Spielplan und dem Ablauf sollen am Donnerstag festgelegt werden.