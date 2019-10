Taxi "Mister Schießwütig" – Trauner dominiert hinten

"Heute" analysiert die erste Saisonhälfte der Bundesliga. Wer sind die Top-Spieler? Wo schwächeln die Großklubs Rapid, Sturm, Austria?

Rapid schwächelt in Top-Spielen und daheim

Die Torjäger

Dribblanskis

Spielmacher

Abräumer

Die Treter

Die Hexer

Halbzeit im Grunddurchgang! Meister Red Bull Salzburg führt vor dem LASK und dem Wolfsberger AC – das kennen wir schon aus dem Vorjahr. Mit Mattersburg, Tirol, Admira, Altach und St. Pölten liegen fünf Teams innerhalb von nur drei Zählern dicht gedrängt am Tabellenende. Dazwischen steckt die Wiener Austria in der Krise. Stadtrivale Rapid verbesserte sich nach Platz sieben im Vorjahr deutlich, hat aber ein Problem mit Spitzenspielen, teilt dieses Leid mit Sturm."Heute" hat die wichtigsten Einzel- und Teamstatistiken der ersten Saisonhälfte herausgearbeitet:Zugibt es nicht viel zu sagen. Der Serienmeister ist noch ohne Niederlage. Mit einer Tordifferenz von plus 37 (!) thront Salzburg über allen. Der von vielen erwartete Einbruch nach dem Trainerwechsel (Marsch für Rose) und Aderlass (Lainer, Schlager, Dabbur, Wolf, Samassekou, Gulbrandsen, Leitgeb) blieb aus.Dass die Meisterschaft bis dato spannend wie lange nicht ist, verdanken wir dem. Der lauert mit nur drei Punkten Rückstand. Das direkte Duell endete mit einem Remis in Pasching. Der Unterschied zwischen den Top-Teams ist bisher der zweite Anzug. Die Linzer ließen sonst nur Punkte, als wegen der Champions-League-Quali kräftig rotiert wurde (0:1 WAC, 1:1 Tirol).Ein deutlicher Beleg der Dominanz beider Teams: In den Duellen mit den übrigen Teams der oberen Tabellenhälfte holte Salzburg elf, der LASK zehn von möglichen 15 Punkten. Zur Erinnerung: Jeweils zwei ließen sie im direkten Duell liegen.Hier geht die Lücke zu den Verfolgern auf.holte immerhin sieben Punkte in den Top-Duellen, drei davon im direkten Duell mit dem LASK.zeigte als Vierter hingegen zwei verschiedene Gesichter. Auf der einen Seite ein souveränes Rapid, das heuer fünf Siege und ein Remis gegen die unteren sechs Teams einfuhr. Auf der anderen Seite die magere Ausbeute gegen die Besten: ein Sieg, zwei Remis, zwei Niederlagen. Macht gesamt fünf von möglichen 15 Punkten gegen Top-Teams. Noch eklatanter ist der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Die Hütteldorfer holten in der Ferne im Schnitt 2,60 Punkte, daheim waren es nur 1,33.tat sich gegen die starken Teams ebenfalls schwer, holte nur vier Punkte aus diesen fünf Partien.Die Krise derwird deutlich, wenn man bedenkt, dass sie in diesen Duelle gar nicht inbegriffen ist. Dementsprechend hatten die Veilchen sogar sechs Spiele gegen die oberen sechs Teams. Ernüchternde Bilanz: ein Sieg, ein Unentschieden, vier Pleiten.Es ist bisher die Saison der Superknipser., der Youngster von Red Bull Salzburg, schreibt mit seinen Treffern in der Liga und der Champions League international Schlagzeilen. Die Top-Klubs haben ihn längst auf dem Zettel.hat wie Haaland nach den ersten elf Runden elf Treffer auf dem Liga-Konto. Der israelische Teamstürmer ließ den WAC auch in der Europa League jubeln.Die fleißigsten Schützen sind aber Wiener.ist die Lebensversicherung von Rapid,sein Pendant in Wien-Favoriten. Beide erzielen mit Abstand die meisten Treffer in ihren Klubs. Das kommt nicht von ungefähr. Sie geben die meisten Torschüsse ab. Haaland und Weissman führen in der Torjägerliste, weil sie mit eiskalter Verwertung ihrer Chancen glänzen: 41 Prozent.Taxi und Co. schießen was das Zeug hält. Die besten Dribbler der Liga sind aber bei den Außenseitern daheim.ist mit 29 Jahren ein spätberufener Ligastar. Mit seinen 29 erfolgreichen Dribblings hat er den Topwert aller Spieler und ist ein wichtiger Faktor in der Hartberg-Offensive. Altach stellt mit(28) und(23) die Nummer zwei und drei im Ranking.Verwandte Statistik: Die drei meistgefoulten Spieler der Liga sind(WAC, 35 Mal),(Austria, 29) und(28). Sie sind nur schwer mit fairen Mitteln vom Ball zu trennen.Die meisten Pässe spielt ein Innenverteidiger:zieht das Spiel von Salzburg auf, hält bei 576 erfolgreichen Zuspielen. Ihm folgen(497) vom WAC,(482) von Altach und das Rapid-Duo(463) und(449).Unter den fleißigsten Passgebern gibt aber ihr Hütteldorfer Kollegeden Ton an. Der 22-Jährige hält bei nur etwas mehr als der Hälfte aller möglichen Einsatzminuten. Unter allen Spielern, die mindestens 200 erfolgreiche Pässe gespielt haben, hat er die beste Genauigkeit.Mit 87 Prozent Erfolgsquote führtin dieser Wertung vor den beiden Salzburgern(85%),(84%) und Mitspieler(84%).Die gefährlichsten Pässe kommen von einem Mittelfeldspieler, der elf Jahre mehr auf dem Buckel hat:. Der Wolfsberger hält bei neun Assists. Salzburgsundvom LASK halten bei je sechs Vorlagen.spielt auch die meisten Großchancen heraus, bisher zehn an der Zahl. Seine Verfolgerund, beide Salzburg, je sieben.ist mehr als zwei Jahren der dominanteste Defensivspieler der Liga. Zahlen untermauern das deutlich. Der LASK hat die wenigsten Gegentore der Liga erhalten (8). Der Kapitän ist die zentrale Figur in der Dreier-Innenverteidigung und Abwehrchef. In Sachen Zweikämpfe ist er die klare Nummer eins in der Liga.In totalen Zahlen:gewann 126 Zweikämpfe.als Zweitbester 101, Sturm-Angreifer– für seine Position erstaunlich stark – 95 Stück.hat auch die beste Quote. Unter jenen Kickern mit 50 oder mehr erfolgreichen Duellen hat der Linzer mit 74 Prozent die beste Quote. Ihm folgen(Sturm, 70%),(70%),(Admira, 67%),(Austria, 62%).Dem Hartberg-Gespannundwird die Ehre zuteil, ein Ranking ex aequo anzuführen. Die beiden blocken die meisten Schüsse, beide je zehn. Wie schon in der Rubrik Zweikämpfe mischt der 25-jährigeoben mit, hält bei neun geblockten Schüssen.Antizipation ist fürdas oberste Gebot. Der Brasilianer verschätzt sich auch das eine oder andere Mal. Das hohe und aggressive Verteidigen seiner Bullen bringt ihm aber immerhin Platz eins bei abgefangenen Bällen ein. Ramalho hat so schon 35 Mal das Spielgerät erobert.(Sturm, 29),(28),(27) und(LASK, 26) sind ihm in dieser Wertung auf den Fersen. Wohlgemerkt alles Spieler von Top-Teams, im Gegensatz zur vorherigen Wertung der Blocks, was viel über die Spielweise der Klubs und die Höhe der Verteidigungslinie verrät.(Sturm) und(Austria) machen keine Gefangenen. Die beiden erobern die meisten Bälle durch erfolgreiche Tacklings (34).(33) wird nicht nur oft gefoult (siehe oben), er geht auch selbst gerne hart zur Sache.Apropos Fouls. Die "Böse-Buben-Wertung" führt ein Altacher an.hat schon 33 Mal hingelangt, im Schnitt drei Mal pro Spiel.(LASK, 30),(SKN, 29) und(26) stehen ihm um wenig nach. Alle zuletzt genannten sind im Gegensatz zu Stürmer Berisha aber Mittelfeldspieler und naturgemäß in mehr Zweikämpfe verwickelt.Nach der Hälfte der Saison gibt es schon sechs Kicker mit der stolzen Ausbeute von fünf Gelben Karten:(WAC),(Hartberg),(Admira),(SKN),(Austria),(WSG).Die auffälligsten Torhüter sind bishervon der WSG Tirol undvon Hartberg. Sie bekommen bei ihren Klubs genug zu tun, können sich dementsprechend auszeichnen. Beide halten bei 50 Paraden, 31 beziehungsweise 30 davon nach Schüssen innerhalb des Strafraums.Nur(Austria) kommt den beiden in diesen Wertungen nahe (46 Paraden, 27 aus kurzer Distanz). Lucic hat als einziger Keeper schon zwei Elfmeter gehalten.Das Trio der Top-Teams hat dafür in Sachen "Weiße Weste" die Nase vorne:(LASK, 5),(WAC, 5),(Salzburg, 4).(S. Klein)