Coach muss vor Training Hundstrümmerl schaufeln

Schräge Szenen auf der Pressekonferenz von WSG Tirol vor dem Bundesliga-Match gegen Wolfsberg. Trainer Silberberger schimpft über die "katastrophalen" Trainingsbedingungen.

Am Samstag kämpfen die Wattener in Innsbruck gegen den Wolfsberger AC um den Anschluss an die Konkurrenz (17 Uhr). Der Aufsteiger liegt am zwölften und letzten Tabellenplatz der Bundesliga, drei Punkte hinter der Admira.Mit dem WAC kommt der Tabellenvierte als klarer Favorit nach Tirol. Für WSG-Trainer Thomas Silberberger sind die Kärntner sogar ein "spielerisch stärkerer Gegner" als Rapid. In Hütteldorf setzte es am Sonntag eine 0:2-Niederlage.Auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Match wird der Coach bei einer Frage des eigenen Pressechefs richtig grantig. "Jetzt host mi am falschen Fuß erwischt", sagt er auf die Trainingsbedingungen angesprochen.Silberberger poltert: "Die Plätze sind eine einzige Katastrophe. Bevor du am Platz trainieren kannst, musst einmal zehn Minuten Müll verräumen. Im Endeffekt ist jeder Dorfklub besser aufgestellt als wir von der Trainingsplatz-Situation her. "Das sei keine Ausrede für prekäre sportliche Lage: "Da werdet's wahrscheinlich sagen: Das ist der Tabellenletzte, jetzt ist der Platz schuld. Geht's raus dann, schaut's eich den Trainingsplatz an. Müsst's aufpassen, dass ihr ned erbrecht drauf."Brisant: Was auf dem Facebook-Video der Wattener nicht zu hören ist, will der "Kurier" aufgeschnappt haben. Silberberger habe selbst zur Schaufel greifen müssen, wird zitiert: "Um den Hundedreck, der auf dem Platz herum liegt, weg zu bringen. Der Platzwart fühlt sich nicht zuständig."