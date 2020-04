Bundesliga verschiebt die Lizenz-Entscheidung

Wer erhält eine Spielberechtigung für welche Liga? Am Dienstag sollten die Vereine von der Bundesliga über die Lizenz-Entscheidungen informiert werden. Doch die Urteile werden nun verschoben. Grund: Die Corona-Krise.

Die Liga gab in einer Aussendung bekannt, dass die Vereine nicht wie ursprünglich geplant am 14. April die Lizenzentscheidung zugestellt bekommen sollen. Bis 3. März waren für die höchsten heimischen Spielklassen 31 Lizenz- und Zulassungsanträge eingegangen. Wegen der Corona-Krise sei "sowohl mit zeitlichen als auch mit inhaltlichen Änderungen zu rechnen", heißt es nun.Weiters heißt es in der Stellungnahme: "Analog zur Empfehlung und Vorgehensweise der UEFA-Klublizenzierung lässt auch die Österreichische Fußball-Bundesliga die Ereignisse und Auswirkungen rund um die Covid-19-Pandemie in das nationale Lizenz- und Zulassungsverfahren einfließen."Nach der Konferenz der Bundesliga-Klubs am kommenden Donnerstag werden auch weitere Informationen zur Vorgehensweise bekanntgegeben. Das betrifft auch die mögliche Wiederaufnahme des Liga-Betriebs. Vorerst sind alle Spiele bis Anfang Mai ausgesetzt.