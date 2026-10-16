i Ein Schulbus stand vollständig in Flammen. Glomex "Blitzschnelle Reaktion" Schulbus in Flammen! Lenker rettet 31 Kinder Ein Busfahrer wurde in Bayern zum Helden, als sein Schulbus plötzlich Feuer fing. Er brachte alle 31 Kinder rechtzeitig in Sicherheit. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 21:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Freitagmorgen im bayerischen Hirschaid: Ein Schulbus mit 31 Kindern an Bord ist auf der Industriestraße komplett ausgebrannt. Dass niemand verletzt wurde, ist dem geistesgegenwärtigen Handeln des Fahrers zu verdanken.

Gegen 7.20 Uhr waren die Kinder auf dem Weg zur Grund- und Mittelschule, als Schüler im hinteren Teil des Busses plötzlich Rauchgeruch wahrnahmen. Sie alarmierten sofort den 64-jährigen Fahrer.

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Dieser reagierte blitzschnell, wie "BR24" berichtet. Der Chauffeur hielt sofort an, öffnete die Türen und brachte mit Hilfe von Passanten alle Kinder aus dem Gefahrenbereich. Nur Augenblicke später schlugen bereits die ersten Flammen aus dem Heck.

Feuerwehr lobt den Helden

"Der Mann reagierte blitzschnell", sagte Polizeisprecher Alexander Krapp gegenüber Medien. Auch Kreisbrandmeister Tobias Dütsch lobte: "Man muss auch sagen, dass der Busfahrer hier total richtig gehandelt hat."

Rund 50 Einsatzkräfte aus umliegenden Feuerwehren standen im Einsatz. Nach etwa 45 Minuten war das Feuer gelöscht. Der Mercedes-Bus war direkt unter einer Hochspannungsleitung zum Stehen gekommen, was die Löscharbeiten erschwerte.

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Alle Kinder und der Fahrer wurden vor Ort untersucht – verletzt wurde niemand. Mit einem Ersatzbus ging es anschließend zur Schule. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.