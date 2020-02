Capitals-Stürmer kracht durch Glas – Frau verletzt

Schrecksekunde bei den spusu Vienna Capitals! Beim spannenden 5:4-Auswärtssieg bei den Graz 99ers brach das Plexiglas nach einem Check und erwischte eine Ordnerin. Die Dame musste behandelt werden, der Glastausch unterbrach die Partie für mehrere Minuten.

Was war passiert? Sondre Olden krachte beim Stand von 5:4 für die Capitals nach einem Check durch die Glasabsperrung. Dabei wurde eine Ordnerin von den Scherben erwischt. Die Ärzte eilten herbei und versorgten die Frau medizinisch.Das Spiel musste auch gestoppt werden, denn das Plexiglas wurde aufwendig repariert.Nach mehreren Minuten Pause konnte der Krimi fortgesetzt werden. Die Wiener siegten mit 5:4 und haben sich somit das Heimrecht in den folgenden Play-offs gesichert.Für die Capitals trafen Holzapfel (15., 29.), Wukowits (17.), Vause (47.) und Baun (58.), die Tore der Grazer durch Moderner (12.), Ograjensek (13.) Reichenberg (20.) und Oberkofler (37.) waren nicht genug.Die Caps ziehen in der Pick-Round mit dem Heimsieg am KAC vorbei auf Platz drei. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt das direkte Duell mit den "Rotjacken" in Wien. Der Vorverkauf für die Play-offs beginnt für Abo-Besitzer bereits am Freitag um 12 Uhr, der freie Verkauf am Samstag ab 15 Uhr.