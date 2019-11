Caps-Goalie begeistert Fans mit Wahnsinns-Safe

Mit Ryan Zapolski haben die spusu Vienna Capitals einen echten "Hexer" im Tor! Im Duell mit Villach begeistert der US-Star die Fans mit einer Wahnsinns-Aktion.

Sechs Minuten waren beim Heimspiel im Kagran gespielt, als Villachs Ulmer nach einem wuchtigen Schuss an den Rebound kam. Er hielt auch sofort drauf, hatte aber die Rechnung ohne Zapolski gemacht. Wie im Video zu sehen ist segelte der Goalie des US-Olympiateams 2018 in voller Montur spektakulär über das Eis, erwischte den Puck noch mit dem Schläger."Die Verzweiflung hat mich angetrieben", kommentierte er seine Flugeinlage. Zwar brachte sein Einsatz am Ende "nur" einen Punkt – die Caps mussten sich nach Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben – doch sein Wahnsinns-Safe war sicher einer der Hingucker an diesem Abend.