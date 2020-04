Carmen Electra: "So war Sex mit Dennis Rodman"

Das Ende der 1990er war eine wilde Zeit - zumindest für Carmen Electra und Chicago-Bulls-Ikone Dennis Rodman. Jetzt plaudert der Ex-Baywatch-Star intime Details aus dem Eheleben aus.

Electra und NBA-Star Rodman waren nur von November 1998 bis April 1999 verheiratet. Doch an die Zeit ihrer Beziehung denkt die heute 48-Jährige gerne zurück."Eines Tages, als die Bulls einen freien Tag vom Training hatten, sagte Dennis, er hätte eine Überraschung für mich", verrät sie. "Er hat mir die Augen verbunden und wir steigen auf sein Motorrad. Als er endlich meine Augenbinde abnahm, standen wir in der Bulls-Übungsanlage am Center Court."Dort soll es ordentlich zur Sache gegangen sein. "Es war verrückt, wie zwei Kinder im Süßigkeiten-Geschäft. Wir haben Eis am Stiel aus dem Kühlschrank gegessen und so ziemlich überall Sex gehabt. Im Physiotherapieraum, im Kraftraum. Und natürlich auch auf dem Platz." Nachsatz: "Ich glaube nicht, dass er sonst jemals in seinem Leben so hart trainiert hat."Obwohl die Ehe nicht einmal ein Jahr hielt, seien die Gefühle füreinander groß gewesen: "Er wollte, dass ich zu allen Spielen und überall mit ihm gehe. Jedes Mal, wenn ich Chicago verließ, war ich im Flugzeug und fing an zu weinen, weil ich ihn vermisste." Wenn sie zusammen waren, gab es nur ein Motto: "Party war an der Tagesordnung. Wir waren in Strip-Clubs und feierten in After-Hour-Clubs. Wir hatten eine tolle Zeit."Pikant: Rodman verlängerte einen Las-Vegas-Urlaub unerlaubt. Weil er nicht zum vereinbarten Termin bei den Bulls auftauchte, reiste Ikone Michael Jordan in das Spieler-Paradies, um ihn zurück zum Team zu holen. Electra darüber: "Es klopfte an der Tür und es war Michael Jordan. Ich habe mich versteckt. Ich wollte nicht, dass er mich so sieht, und ich versteckte mich mit einigen Laken bedeckt hinter dem Sofa."