Cech bei erstem Spiel als Eishockey-Goalie der Held

Was für ein Debüt! Ex-Fußball-Welttorhüter Petr Cech ist jetzt Eishockey-Goalie – und wurde gleich im ersten Spiel zum Matchwinner.

Für mehr als ein Jahrzehnt galt Petr Cech als einer der besten Fußball-Torhüter der Welt. Der Tscheche gewann mit Chelsea die Champions League, wurde vier Mal englischer Meister, gewann die Europa League und wurde sieben Mal zum besten Fußballer seines Heimatlandes gewählt.Im Sommer beendete er nach drei abschließenden Spielzeiten für den FC Arsenal seine Fußballer-Laufbahn. Goalie will er mit 37 Jahren bleiben. Anstatt der Bälle fängt er aber künftig Pucks.Cech versucht sich als Eishockey-Keeper. Er erfüllt sich einen Kindheitstraum, steht künftig beim britischen Viertligisten Guildford Phoenix im Tor – und lieferte jetzt ein bärenstarkes Debüt ab.Gleich bei seinem ersten Match wurde der Keeper zum viel umjubelten Matchwinner. Im Spiel gegen die Swindon Wildcats 2 glänzte Cech mit starken Saves. Im Penaltyschießen hielt er dann zwei Versuche des Gegners und wurde zum "Man of the Match" gewählt.Sein Trainer Milos Melicherik war begeistert: "Er hat sich stark verbessert, seitdem ich ihn das erste Mal auf dem Eis gesehen habe. Er ist ein super Kerl, der hart trainiert."