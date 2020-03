Champions League bald im Sommer in den USA?

Die UEFA lässt einmal mehr mit absurden Zukunftsplänen aufhorchen! Ab 2021 soll nämlich die Champions League in der Sommerpause ausgetragen werden - noch dazu in den USA. Auch ein Streit mit der FIFA droht.

Die Spitzenklubs aus Europa sollen demnach zu einer Champions League in der Sommerpause in die USA reisen. Dort soll ab 2021 ein Turnier stattfinden. Über die jeweilige Liga-Platzierung sollen sich die Vereine für den Bewerb qualifizieren.Was mit der "echten" Champions League im Herbst passieren soll, wird nicht näher beleuchtet. Nur, dass die Klubs vertraglich verpflichtet werden sollen mit der stärksten Elf anzutreten und nicht die B-Elf ins Rennen zu schicken.Da die Sommerpause sowieso schon immer kürzer wird, stößt dieser Plan bei den Spitzenklubs auf wenig Gegenliebe.Zudem riskiert die UEFA einen Streit mit dem Weltverband FIFA, denn dort plant man alle vier Jahre eine aufgestockte Klub-WM zu veranstalten. Diese würde den UEFA-Plänen in die Quere kommen.