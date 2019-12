Champions League: Diese Klubs sind im Achtelfinale

Mit Atletico Madrid hat sich das letzte Team das Achtelfinal-Ticket der Champions League gesichert. Damit sind die 16 besten Klubs der "Königsklasse" komplett. Es wird einige Kracher geben.

Am Montag sind dann alle Blicke nach Nyon gerichtet. Dort werden ab 12 Uhr die acht Paarungen der K.o.-Phase gezogen. Einige Kracher stehen uns bevor.So landeten Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund oder SSC Napoli nur in Topf zwei.Es dürfen jedenfalls noch nicht zwei Teams aus demselben Land aufeinander treffen. Außerdem sind Duelle, die es bereits in der Gruppenphase gegeben hat, ebenso untersagt.Paris St.-GermainBayern MünchenManchester CityJuventus TurinLiverpoolBarcelonaRB LeipzigValenciaReal MadridTottenham HotspurAtalanta BergamoAtletico MadridSSC NapoliBorussia DortmundOlympique LyonChelsea