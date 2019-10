Chelsea-Star: "Krieg ich bitte meine Eier wieder?"

Chelsea jubelte dank eines späten Treffers von Michy Batshuayi über einen 1:0-Sieg gegen Ajax. Kollege Jorginho bedankte sich eigenwillig beim Torschützen. Via Social Media geht das "Duell" weiter.

Batshuayi konfrontiert Kollegen

Ein schräges Video der feiernden Chelsea-Stars machte kurz nach Ende des Champions-League-Schlagers die Runde. Als die Spieler das 1:0 in Amsterdam auf dem Rasen feierten, stach ein Detail aus der Jubeltraube ins Auge.Mittelfeld-Regisseur Jorginho zwickte Torschützen Michy Batshuayi in die Weichteile. Der zuckte zusammen.Der Clip erfreut das Netz, wurde von einer Vielzahl von Accounts auf diverse soziale Plattformen geladen und dort tausendfach geteilt.Das Duell geht in die Verlängerung. Über den Twitter-Account setzt sich Batshuayi zur Wehr. Der Belgier ist bekanntlich nicht auf den Mund gefallen, verfügt über eine kräftige Portion Selbstironie und hat eine Vorliebe für neue Medien.Die idealen Voraussetzungen für ein virales Posting. "Warum???!!!!!", schreibt der Stürmer auf Twitter, teilt das Video der "Attacke" und fügt sechs herzhaft lachende Emojis hinzu. 64.000 Usern gefällt das schon, Stand: Donnerstag-Vormittag.Auf Instagram geht Batshuayi selbst in die Offensive. Übeltäter Jorginho schreibt über einen inspirierenden Sieg, fordert seine Kollegen dazu auf, nicht locker zu lassen. Im Hinblick auf den Clip weiter oben im Artikel eine interessante Wortwahl.Batshuayis Kommentar darunter: "Krieg ich bitte meine Eier wieder?"