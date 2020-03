13.03.2020 7:11 Chelsea-Star positiv auf Coronavirus getestet

Chelsea-Star Callum Hudson-Odoi wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bild: imago images

Am Donnerstagabend wurde Arsenal-Trainer Mikel Arteta positiv auf das Coronavirus getestet. Am Freitag folgte Chelsea-Star Callum Hudson-Odoi. Beide Top-Klubs sind in Quarantäne.