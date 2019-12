Coman wieder verletzt! "Es geht ihm nicht gut"

Mit einem 3:1-Erfolg über Tottenham Hotspur hat Bayern München Historisches geschafft. Die Freude über den sechsten Gruppensieg rückte allerdings bei der schweren Verletzung von Kingsley Coman in den Hintergrund.

Der französische Flügelstürmer hatte den deutschen Rekordmeister noch in der 14. Minute selbst in Front geschossen, verletzte sich allerdings nur elf Minuten später schwer am linken Knie.Coman war im Sprint um den Ball kurz vor der Outlinie im Rasen hängen geblieben, Das linke Knie wurde verdreht, der Flügelstürmer flog hart zu Boden.Die ersten Untersuchungen am Mittwochabend ergaben keine genaue Diagnose. Am Donnerstag sollen dann genauere Untersuchungen für Klarheit sorgen.Nicht die erste schwere Verletzung des französischen Flügelflitzers. Coman hatte sich 2018 zwei Mal einen Syndesmosebandriss zugezogen."Ich glaube, es geht ihm nicht gut", so Kapitän Manuel Neuer über den 23-Jährigen.