Comedy-Krankl scherzt über "I am from Austria"

Lachen ist die beste Medizin. Das sieht auch Comedian Alex Kristan so. Der begnadete Stimmen-Imitator stellte ein Parodie-Video auf Facebook. Darin macht sich "Goleador" Hans Krankl so seine Gedanken.

Vor allem über den Reinhard-Fendrich-Hit "I am from Austria", der Tag für Tag um 18 Uhr aus den Polizeiautos erklingt."Wie ich das gehört hab, am Balkon, bin I owe. Inspektor, da sind Rapid-Fans, Sturm-Fans, Admiraner. Ihr könnts ja ned nur von der Austria spielen", so der Comedy-Krankl launig.Aber auch Menschen, die sich nicht an die Vorgaben der Regierung halten, kommen beim "Goleador" alles andere als gut weg. "Steh at Home, oder Lieg at Home oder Knie at Home."Und wie vertreibt sich die Rapid-Ikone die Zeit? "Ich hab mir in drei Tagen eine Virtuosität auf der Klavier-Tastatur angeeignet. Da kann der Lang Lang lang üben. Zu mir sagen sie schon Kurz Kurz, weil ich so schnell spiele."