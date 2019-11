Corinna dankt ihrem Mann Michael Schumacher

Corinna Schumacher rührt die Welt zu Tränen. Die 50-jährige Frau von Motorsport-Ikone Michael Schumacher bedankte sich nun öffentlich bei ihrem Mann.

Im Gespräch mit demvon Mercedes gab Corinna preis, wie der siebenfache Formel-1-Weltmeister sie bei ihrer großen Leidenschaft, dem Reitsport, unterstützte."Als ich 30 war und davon träumte, ein Pferd zu besitzen, flog er mit mir nach Dubai, um ein Araber-Pferd anzusehen", erzählte Corinna Schumacher. Sie fand Pferd Tyson, mit dem sie das Westernreiten startete.2005 machte Michael Schumacher seiner Frau dann zum zehnten Hochzeitstag gleich eine ganze Pferderanch als Geschenk.Die Reitleidenschaft führte Corinna 2010 sogar zum Europameistertitel im Westernreiten. "Ich vergesse nicht, wem ich das zu verdanken habe. Und das ist nun mal mein Mann Michael", so die rührenden Dankesworte der 50-Jährigen.Vom Reitfieber ihrer Mutter wurde auch die 22-jährige Tochter Gina Maria angesetzt, holte sich erst im Juli den Mannschafts-Europameistertitel im Westernreiten. "Es macht mich glücklich, dass sie tun kann, was sie liebt und dass sie schon so viel erreicht hat", strahlte die stolze Mutter.