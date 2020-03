Corona-Absage: So geht es für Thiem jetzt weiter

Das Coronavirus verhindert die Titelverteidigung! Dominic Thiem darf in Indian Wells nicht aufschlagen, das Masters-1000-Turnier wurde abgesagt. Was bedeutet das für Österreichs Tennis-Ass, wie geht es für ihn jetzt weiter?

Zunächst stellt sich die Frage, ob das Turnier ersatzlos gestrichen oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Indian-Wells-Turnierboss Tommy Haas prüft die Möglichkeit einer Verlegung. "Wir sind sehr enttäuscht, dass das Turnier nicht stattfinden wird, aber die Gesundheit und die Sicherheit der lokalen Allgemeinheit, der Fans, Spieler, Freiwilligen, Händler und jedem Involvierten hat höchste Wichtigkeit", meint er. Angesichts des vollen Kalenders schaut es mit einer Verschiebung derzeit aber nicht gut aus.Wie nimmt Thiem die Entscheidung auf? Manager Herwig Straka erklärt: "Man muss das ohnehin so zu Kenntnis nehmen, kann es nicht beeinflussen. Dominic hat das eigentlich sehr professionell aufgenommen."Was die Absage für seine Weltranglisten-Punkte bedeutet, steht noch nicht fest. Es gibt die Variante, dass die Zähler bei der Veröffentlichung der nächsten Weltrangliste gestrichen werden. Denkbar ist aber auch, dass die Punkte bis zur nächsten Turnier-Austragung 2021 im Ranking bleiben.In beiden Fällen bliebt Thiem auf Platz drei der Weltrangliste. Sollten die Punkte gestrichen werden, bleibt er 15 Zähler vor Roger Federer. Der Abstand zum Spitzenduo Novak Djokovic und Rafael Nadal wird aber größer.Thiem bliebt jetzt jedenfalls in den USA und bereitet sich in Indian Wells auf weitere Einsätze vor. Zum Beispiel in Miami Ende März? Ob in Florida gespielt wird, ist angesichts der Corona-Gefahr aber weiter fraglich. "Bis Donnerstag muss eine Entscheidung fallen", erklärt Straka.