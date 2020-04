Corona bei Inter? "23 von uns hatten Husten, Fieber"

Laut Inter-Star Romelu Lukaku soll bereits im Jänner beinahe die gesamte Mannschaft der Mailänder krank gewesen sein. Die Symptome: Fieber und Husten – wie bei COVID-19 auch.

Es sind schwere Vorwürfe, die Inter Mailands Starstürmer Romelu Lukaku in einem Instagram-Chat mit Dries Mertens Ehefrau und TV-Moderatorin Kat Kerkhofs einfach so ausplaudert."Wir wurden nie auf das Coronavirus getestet, obwohl wir im Jänner alle Fieber hatten und husteten", erklärt der 26-jährige Belgier. "Im Dezember hatten wir eine freie Woche, als wir wieder zurückkamen, waren, ich schwöre, 23 Spieler von 25 krank. Kein Scherz."Lukaku kann auch mit einem Beispiel für die Krankheitsfälle im Team des italienischen Tabellendritten aufwarten: "Wir haben am 26. Jänner gegen Cagliari gespielt und nach 25 Minuten musste einer unserer Verteidiger, Luka Skriniar, ausgewechselt werden. Er konnte kaum mehr gehen und fiel fast in Ohnmacht."Doch damit nicht genug: "Alle husteten und hatten Fieber. Ich war damals verärgert. Beim Aufwärmen merkte ich, dass mir viel wärmer ist als sonst", erinnert sich der Angreifer, der im letzten Sommer von Manchester United zu Inter gewechselt war. "Ich hab seit Jahren nicht mehr Fieber gemessen. Nach dem Spiel hatten wir noch ein Sponsor-Abendessen geplant, doch ich ließ mich entschuldigen. Ich ging direkt ins Bett. Wir sind damals nicht auf das Virus getestet worden und werden wohl nie mit Sicherheit wissen, was los war."Aber was sagt sein Verein zu diesen schweren Vorwürfen? Es waren lediglich die Profis De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio und Bastoni an der Grippe erkrankt, heißt es – wie Lukaku auf die 19 anderen samt sich selbst kommt, kann man sich nicht erklären...