Corona! Bundesliga setzt den Spielbetrieb aus

Nach dem Erlass der österreichischen Bundesregierung, dass keine Sportveranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern ausgetragen werden dürfen, hat nun auch die Bundesliga reagiert.

Im Kampf gegen den Coronavirus wurden Freiluft-Großevents mit 500 Zuschauern und Hallen-Veranstaltungen mit 100 Zuschauern verboten.Deshalb hat die Bundesliga beschlossen, die ersten beiden Runden des Play-offs zu verschieben. Auch die nächsten zwei Runden der 2. Liga werden nicht ausgetragen.Wann die beiden Runden mit dem Schlager Salzburg gegen Rapid nachgeholt werden, soll in einer Klubkonferenz in der kommenden Woche entschieden werden.Geisterspiele waren für die österreichische Liga kein Thema. "Ziel ist es, alle Spiele mit Zuschauern durchzuführen. Deshalb haben wir uns in einem ersten Schritt für die Verschiebung und gegen mögliche Geisterspiele entschieden", erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer."Geisterspiele sind aus unserer Sicht immer das letzte Mittel, um die Bewerbssicherheit zu gewährleisten. Sollte sich die Situation nicht bessern, können sie eine Möglichkeit sein, um die Saison zu Ende spielen", so Ebenbauer.