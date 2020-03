Greta streikt wegen Corona zu Hause mit ihren Hunden

Greta Thunberg ruft auf ihren Kanälen weiter zu einem digitalen Klima-Streik auf. Unterstützung erhält sie dabei von ihren Hunden.

Der Klimastreik lässt sich nicht von der Corona-Pandemie unterdrücken. Auf Twitter hatte Klimastreikerin Greta Thunberg dazu aufgerufen , nicht auf die Straße demonstrieren zu gehen."Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als Krise zu behandeln, und wir müssen auf die Wissenschaft hören", schrieb die 17-jährige Schwedin auf Twitter.Die Alternative in Zeiten des Coronavirus: eine digitale Demonstration. Dazu animiert Thunberg auf ihren Kanälen. Unterstützung erhält sie dabei von ihren beiden Hunden. Unter #DigitalStrike und 'ClimateStrikeOnline kann man online mit-demonstrieren.Auf Instagram postet sie ein Foto von sich und ihren Hunden:"Die 82. Woche des Schulstreiks. In einer Krise verändern wir unser Verhalten und passen uns an die neuen Umstände für das Wohl der Gesellschaft an," schreibt die Klima-Ikone neben das Posting.