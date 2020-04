Experte: Pandemie könnte in Österreich 4-6 Jahre dauern

Corona-Sonderbeauftragter und Rot-Kreuz-Kommandant Gerry Foitik skizzierte auf Twitter nun, wie lange die Corona-Pandemie Österreich noch in Atem halten könnte.

Wann ist das endlich vorbei? Wann können wir endlich wieder unser gewohntes altes Leben leben – kaum eine Frage stellen sich die Menschen in Österreich derzeit öfter. Und kaum eine Antwort ist derzeit schwerer zu geben. Die Experten sind unterschiedlichster Meinung. So schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz den Österreichern in seinem Osterbrief , dass sie noch lange von zuhause aus arbeiten werden. Ein Wiener Primar machte am Karsamstag im ZiB-2-Interview hingegen Mut und erklärte, dass er von einer wirksamen Corona-Therapie bis zum Sommer ausgehe.Am Dienstag jedenfalls öffnen die ersten Geschäfte wieder. Ist das nicht etwas früh, fragen sich viele Beobachter; macht man sich dadurch eventuell einiges wieder kaputt und steigt die Infektionsrate sprunghaft wieder an? Gerry Foitik, Kommandant des Roten Kreuzes und Sonderberater der Bundesregierung in der Corona-Krise stellte auf seinem Twitter-Account die Frage: Wann ist die Pandemie vorbei? Antwort: "Wenn Herdenimmunität erreicht ist." Drei Wege gebe es laut Foitik zur Herdenimmunität (bedeutet, dass ein Großteil der Bevölkerung immun gegen das Virus geworden ist). Diese seien laut Foitik:Viel zu viele werden gleichzeitig krank, Dauer: circa 12-15 Wochen. Ein Infektiologe rechnete in der ZiB 2 dazu aus, dass dies 60.000 Tote in Österreich mit sich bringen würde.: Dauer circa 4-6 Jahre, bis dahin 'Containment 2.0' (heißt Eindämmung, wie es Österreich in den letzten Wochen betrieben hat). Dauer, so der Experte: 10-18 Monate.Diese Angaben beruhen laut Foitik auf Experteneinschätzungen; Auszüge aus seinem Twitter-Thread gibt's hier zum Nachlesen: