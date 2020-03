13.03.2020 13:11 Corona! Wales sagt Test gegen Österreich ab

Während der ÖFB das Test-Spiel gegen die Türkei in Wien am 30. März ohne Zuschauer veranstalten will, hat sich nun der Fußballverband von Wales dazu entschlossen das Freundschaftsspiel mit Österreich drei Tage davor in Swansea abzusagen. Der Grund: Coronavirus!