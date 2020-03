Coronavirus! ÖSV stellt den Wettkampfbetrieb ein

Der ÖSV reagiert auf den Ausbruch des Coronavirus in Österreich und stellt den nationalen Wettkampfbetrieb ab sofort ein.

Der österreichische Skiverband sagt die verbleibenden Wettkämpfe im aktuellen Ski-Winter ab. Diese Entscheidung gab der ÖSV am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.Das betrifft alle im Wettkampfkalender aufscheinenden internationalen Wettkämpfe, zu denen die Österreichischen Meisterschaften Alpin zählen. Ebenso eingestellt wurden die nationalen Nachwuchsveranstaltungen der Kids Cup Serie sowie der ÖSV Kinderschneetag, an dem alljährlich über tausend Kinder teilnehmen.Der ÖSV empfiehlt zudem seinen Landesverbänden und Vereinen, auch in ihrem Bereich keine Veranstaltungen mehr durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Bemühungen der Österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der aktuellen Infektionsgefahr zu unterstützen.