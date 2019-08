Vor 1 h Coutinho "wird der Beste in Deutschland sein"

Mit Philippe Coutinho zog der FC Bayern den heiß ersehnten Superstar an Bord. Ein Ex-Kollege adelt ihn bereits jetzt zum besten Kicker in Deutschland.

Brasiliens Edeltechniker Philippe Coutinho wird ab sofort für den FC Bayern München wirbeln – und das lässt sich der Alaba-Klub so einiges kosten.



Alleine für die einjährige Leihe überweist der deutsche Rekordmeister 20 Millionen Euro nach Barcelona. Wollen ihn die Bayern 2020 fest verpflichten, wären noch einmal bis 120 Millionen Euro fällig.



Unglaubliche Summen, doch ein Ex-Kollege des 27-Jährigen aus Liverpool meint, dass er jeden Cent davon wert ist. "Das ist eine große Sache für die ganze Bundesliga, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Coutinho zu sehen. Er ist ein besonderer, ein aufregender Spieler, macht verrückte Sachen", erklärt Hertha-Profi Marko Grujic, der mit Coutinho an der Anfield Road zusammenspielte, in der "Bild"-Zeitung. "Er hat unglaubliche Tricks und Fertigkeiten drauf. Ich habe jedes Training mit ihm genossen. Er wird bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands sein."



Auch seine künftigen Bayern-Kameraden schwärmen bereits von Coutinho. "Das ist ein Top-Spieler. Solche Spieler können in der Saison den Unterschied ausmachen, ob du etwas gewinnst oder nicht", erzählt Robert Lewandowski. Manuel Neuer glaubt zu wissen: "Er ist die Art Verstärkung, die wir gebraucht haben."



Aber noch ist der Coutinho-Deal noch nicht in trockenen Tüchern. Der Brasilianer wird am Sonntag den Medizincheck in München absolvieren. Mitte nächster Woche will Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Deal höchstpersönlich in Barcelona abschließen. (Heute Sport)