Covid-19: Türkische Goalie-Ikone in ernstem Zustand

Rüstü Recber (m.) ist an Covid-19 erkrankt und in kritischem Zustand.

Der türkische Rekordnationalspieler Rüstü Recber ist an Covid-19 erkrankt. Der 46-Jährige liegt im Krankenhaus, sein gesundheitlicher Zustand ist ernst.

120 Mal hielt Rüstü Recber seine Knochen für die türkische Nationalmannschaft hin – so oft wie kein anderer. Seinen wohl schwersten Kampf fechtet der heute 46-Jährige aber wohl aktuell aus.Der ehemalige Torhüter wurde bereits vor einigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet und muss im Krankenhaus behandelt werden. Medien in Spanien (er spielte auch für den FC Barcelona) und der Türkei berichten übereinstimmend, dass sich Recber in einem kritischen Zustand befindet. Laut den behandelnden Ärzten soll der 46-Jährige zwar aktuell stabil sein, die nächsten beiden Tage werden aber entscheidend.Als wäre das für die Familie nicht alles schon schlimm genug, wird seine Ehefrau Isil jetzt öffentlich attackiert. Sie war vor drei Wochen aus den USA zurückgereist, absolvierte aber keine Quarantäne. Der Vorwurf lautet, dass sie ihren Mann angesteckt haben soll – auch wenn die Tests bei ihr und den beiden Kindern negativ waren.Wie Recber hat sich auch der ehemalige türkische Teamchef Fatih Terim mit dem Coronavirus infiziert. "Es ist eine Prüfung an die ganze Welt. Wir brauchen Geduld und Glauben", erklärte der 66-jährige Galatasaray-Trainer zuletzt. "Ich habe in dieser Zeit viel gelernt."