Cristiano Ronaldos Friseur wurde in Zürich ermordet

Ein Mord in Zürich schockt die Schweiz –und Cristiano Ronaldo. Das Opfer war ein Portugiese und dürfte der Friseur des Fußball-Superstars gewesen sein.

In der Schweizer Metropole Zürich kam es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Straßen im Quartier wurden großräumig abgesperrt. Der traurige Grund dafür war ein Tötungsdelikt.Die Reinigungskraft eines Hotels am Letzigraben hatte eine Leiche in einem der Zimmer gefunden. Eine gut informierte Quelle sagte zum Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten", dass das Hotelzimmer voller Blut gewesen sei und es stark nach Alkohol gerochen habe. "Das Opfer war ein Portugiese, zwischen 35 und 40 Jahre alt und wurde mit einem Messer getötet", so die Quelle. Vor der Tat hätten sich andere Hotelgäste noch über den Lärm in diesem Zimmer beschwert.Laut portugiesischen Medienberichten handelt es sich beim Opfer um den 40-jährigen R. F.* aus Madeira. Laut den Berichten soll der Mann seit 2017 in Zürich gelebt haben, wo er als Hairstylist und Maskenbildner arbeitete. Auf seinem Facebook-Profil zeigt F. seine Arbeit mit mehreren prominenten Persönlichkeiten aus Portugal – darunter auch ein Foto mit Fußballsuperstar und Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2015.Der Täter konnte am Freitag flüchten. Intensive Ermittlungen der Polizei führten schließlich auf die Spur eines Tatverdächtigen. Er konnte am Samstagabend verhaftet werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagnachmittag mitteilte. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 39-jährigen Brasilianer. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen und der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. Sein Motiv ist noch unklar.(wed)