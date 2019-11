Kühbauer lobt Arase: "Der Bursche ist ein Top-Profi"

Rapid gewann in Altach mit 3:0 – und nicht zuletzt dank dem 20-jährigen Überflieger Kelvin Arase, der mehr als eine "Joker-Rolle" bei den Hütteldorfern einnehmen will.

Den Elfmeter zum 1:0 herausgeholt, den Ball zum vorentscheidenden 2:0 erkämpft und mit dem Tor zum 3:0 den Sack zugemacht – so liest sich die Einsatzbilanz von Kelvin Arase nach seinem Startelf-Debüt für den SK Rapid Wien."Es war das erste Mal, dass ich von Beginn an spiele und es war sicher besonders für mich", erklärte der erst 20-Jährige nach Spielende. "Ich habe gezeigt, dass ich mehr will, als nur eine Jokerrolle spielen." Seinen Trainer Dietmar Kühbauer scheint er längst überzeugt zu haben: "Alles, was Arase in sich stecken hat, wirft er hinein. Er lebt das auch beim Training, hat sich die Chance verdient und hat das sehr gut gemacht. Ich weiß, dass der Bursche ein Top-Profi ist."Aber nicht nur Arase, auch der Rest seiner Elf hatte Kühbauer im Ländle überzeugt. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns und in der Höhe verdient. Wir haben es zwar nicht geschafft, zum 4:0 nachzulegen, sind aber mit dem Sieg zufrieden", erklärte der 48-Jährige. Dass die Altacher seiner Mannschaft die Tore quasi schenkten? "Jede Mannschaft wird Geschenke annehmen und es ist nicht so, als hätten wir nicht auch schon Geschenke vergeben."