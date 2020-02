Dancing Star Kirchgasser: "Habe gern die Kontrolle!"

Dancing Stars startet am 6. März im ORF. "Heute" bat die drei sportlichen Tänzer der 13. Staffel zum Rollentausch: Michaela Kirchgasser, Andreas Ogris und Marcos Nader. In Teil eins: die Favoritin Michaela Kirchgasser.

"Blödsinn! Favoritin ist die Silvia Schneider"

"Ich tanze wie ein Marterpfahl, sagt zumindest meine Frau." Andy Ogris ist k.o. vom Tanztraining. Die Gruppen-Choreo ganz am Schluss war zu viel. "Meine Festplatte ist formatiert."Der Ex-Austria-Stürmer (99 Tore) ist mit Ski-Beauty Michaela Kirchgasser (drei WM-Gold) und Boxer Marcos Nader (EU-Meister) der sportliche Glamour-Faktor der beliebten Tanzshow, die ab 6. März zum 13. Mal im ORF läuft.traf die Dancing Stars zum Rollentausch: Ogris als Skifahrer ("Runter komme ich überall"), Nader als Kicker ("Alaba ist ja ein guter Freund") und Kirchgasser als Boxerin. "Am liebsten würde ich gegen den Andy in den Ring steigen", teilt sie gleich aus. "Such dir einen Leichteren", pariert Ogris. Hat "Kirchi" auch im Ski-Team Haken verteilt? "Natürlich. Wenn man so viel zusammen ist, ist das ganz normal."stellt in einer dreiteiligen Serie die sportlichen Dancing Stars vor. Bei der Tanzshow stehen im Finale verdächtig oft Sportler ganz oben. Im Teil eins der-Serie: Michaela Kirchgasser.Für die Buchmacher ist die Siegerin von drei Ski-Weltcuprennen die Topfavoritin. "Blödsinn. Favoritin ist die Silvia Schneider", will die 34-Jährige davon nichts hören. Nader und Ogris schütteln synchron den Kopf. "Mir macht es Spaß, ich stelle mich nicht blöd an. Speziell bei den Lateinamerikanischen Tänzen ist es aber schwierig: Dieses Durchschnalzen, diese gesteckten Geschichten kenne ich so von meinem Sport nicht."Das Einprägen von Slalomläufen helfe Kirchgasser beim Tanzen. "Ich merke mir Choreos sehr schnell." Nach dem Motto 1-2-3-Haarnadel. "Auch die gute Arm- und Beinkoordination hilft mir." Ihre Schwachstelle? "Wenn mich mein Partner Willi () in die Luft wirft. Dann muss ich die Kontrolle abgeben, das mag ich nicht. Die hat dann er. Da muss ich vertrauen, da bin ich ausbaufähig. Sonst sage ich nach jedem Takt wieder einmal: Darf ich führen?"