Darf Arnautovic Ende Juni wieder in China kicken?

Noch sitzt ÖFB-Star Marko Arnautovic in der Quarantäne in Dubai fest. Ende Juni könnte er allerdings wieder für Shanghai SPIG stürmen...

Für Marko Arnautovic ist ein Ende der Corona-Zwangspause in Sicht. Der 31-jährige Shanghai-Legionär könnte Ende Juni oder Anfang Juli in die Meisterschaft der chinesischen Super League (CSL) starten."Basierend auf der Einschätzung der aktuellen Situation wird die neue Saison Ende Juni oder Anfang Juli beginnen", erklärte Huang Shenghua, Geschäftsführer des Clubs Guangzhou R&F, am Sonntag in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.Ursprünglich sollte die Saison bereits am 22. Februar starten, wegen der Coronavirus-Pandemie wurde sie aber ausgesetzt. Vier Monate später könnte "Arnie" aber endlich wieder dem runden (Kunst-)Leder nachjagen – eine verkürzte Spielzeit ist dabei nicht angedacht.Noch gibt es allerdings ein großes Problem: Aufgrund der restriktiven Reisebestimmungen dürfen Legionäre wie Arnautovic nicht nach China einreisen. Der Wiener sitzt somit seit Wochen in der Quarantäne in Duabi fest. Nicht der schönste Rahmen für seinen 31. Geburtstag, den der Angreifer am Sonntag ohne Familie in einem Hotelzimmer "feiern" musste...