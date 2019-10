Darum ignorierte Favre Star Götze nach Wechsel

Eiszeit? Den Rücken wandte Dortmund-Trainer Lucien Favre Starspieler Mario Götze nach der Auswechslung im Revier-Derby zu. Jetzt klärt der BVB-Coach die Aktion auf.

Es war die meistdiskutierte Szene am Wochenende in Fußball-Deutschland. BVB-Coach Lucien Favre wechselt Mario Götze nach 57 Minuten im Derby gegen Schalke aus. Der schleicht mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf vom Feld. Vor der Trainerbank trifft er auf Favre. Der dreht seinem Star den Rücken zu: kein Abklatschen, kein Wort, keine Reaktion.Eiszeit wurde in vielen Medien in diese Aktion hinein interpretiert. Der BVB-Trainer sagt jetzt zur "Bild": "Ich würde niemals einen Mario Götze ignorieren. Ich habe mich in dieser Sekunde aufs Spiel konzentriert."Götze verließ noch während des torlosen Ruhrpott-Derbys gegen Schalke das Stadion, fuhr in das Spital. Verdacht auf eine Handverletzung, in der ersten Halbzeit war ihm ein Schalker draufgetreten. Nach ersten Untersuchungen soll aber nichts gebrochen sein.