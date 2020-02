Das ist der neue Bolide von Weltmeister Hamilton

Mercedes stellte am Valentinstag ihre neuen Autos für die kommende Formel-1-Saison vor. Die Boliden von Lewis Hamilton.

Ferrari und Red Bull stellten ihre neuen Boliden am Mittwoch und Donnerstag vor. Mercedes zog am Freitag nach. Das amtierende Weltmeister-Team zeigte am Valentinstag erste Fotos vom neuen "W11".Oben in der Diashow seht ihr den brandneuen Boliden von Weltmeister Lewis Hamilton.Am Montag hatten die Silberpfeile den neuen Sponsor Ineos präsentiert, dabei aber noch das 2019er-Modell gezeigt.Hamilton fühlt sich mit 35 besser denn je und will heuer mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen. Der hält bei sieben Titeln.