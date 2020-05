Das ist der Plan für das Comeback der 2. Liga

In Österreich soll der Fußball bald wieder rollen. Nach der Bundesliga plant nun auch die 2. Liga das Comeback.

Ab dem 15. Mai dürfen Österreichs Zweitligisten wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete nun einen Plan, wie die Saison fortgesetzt werden kann, berichtet dieDas Comeback der 2. Liga wird für den 26. Juni angepeilt. So können die elf ausstehenden Runden bis zum 31. Juli beendet werden. Die Klubs hatten zuvor vier englischen Wochen zugestimmt.Nach dem Saisonfinale wurden zwei Wochen Urlaub und eine Vorbereitungsphase von vier Wochen geplant. Damit würde die Saison 2020/21 frühestens Ende August, eher aber im September starten. Sollte die aktuelle Saison abgebrochen werden, würde die Vorbereitungsphase auf die neue Saison auf sechs Wochen verlängert werden.Doch ob der Plan umgesetzt wird, ist völlig offen. Zuletzt hatten neun von 16 Vereinen aus wirtschaftlichen Gründen für einen Saisonabbruch gestimmt, damit aber die nötige Zweidrittelmehrheit verpasst. Eine Entscheidung könnte schon in der außerordentlichen Bundesliga-Hauptversammlung am Donnerstag folgen.Ried und Austria Klagenfurt haben derweil einen Antrag eingebracht, die Bundesliga auf 14 Vereine aufzustocken, wenn die aktuelle Saison nicht sportlich zu Ende geführt werden kann.