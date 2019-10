Das sagt Hofer zu Straches Rückzug

Noch vor der FPÖ-Gremiensitzung am Dienstagnachmittag hat Parteichef Norbert Hofer eine erste Erklärung zu Straches Rückzug aus der Partei abgegeben.

"Unangenehme Situation"

HC Strache stellt seine Mitgliedschaft ruhend. Er zieht sich aus dem politischen Leben komplett zurück und will auch nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Das erklärte er noch vor der Sitzung des FPÖ-Vorstandes am Dienstagvormittag.Strache wollte damit wohl einem drohenden Rauswurf aus der FPÖ zuvorkommen. Diesen hatten hohe Parteifunktionäre seit Montag immer lauter gefordert. Das katastrophale Wahlergebnis für die Freiheitlichen führen viele vor allem auf die wenige Tage vor der Wahl publik gewordene Spesen-Affäre rund um Strache zurück.Am heutigen Dienstag um 15 Uhr tagt dazu der FPÖ-Parteivorstand. Straches völligen Rückzug und die Ruhendstellung seiner Parteimitgliedschaft wollte niemand aus der FPÖ vor der Sitzung kommentieren, bis auf den aktuellen Parteichef.Norbert Hofer sagte beim Betreten des Wiener Hotels, in dem der FPÖ-Vorstand sich trifft: "Das ist eine Entscheidung, die er für sich getroffen hat, sicher nach reiflicher Überlegung. Ich glaub auch, dass für ihn die Situation eine mehr als unangenehme war und ich nehme diesen Schritt zur Kenntnis."Auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und die Landesobleute der FPÖ, Marlene Svazek (Salzburg) und Markus Abwerzger (Tirol) wollten bei ihrer Ankunft nichts sagen. Auch Manfred Haimbuchner (Oberösterreich), Udo Landbauer (Niederösterreich), Dominik Nepp (Wien), Mario Kunasek (Steiermark), Gernot Darmann (Kärnten) , Anneliese Kitzmüller (3. Nationalratspräsidentin) und Herbert Kickl (Klubobmann) sind bereits eingetroffen.