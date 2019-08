Vor 10 ' Das sagt Schopp zum Trainingsgast Hoffer

Erwin "Jimmy" Hoffer steht kurz vor der Rückkehr in die österreichische Bundesliga. Aktuell ist der frühere Rapid-Goalgetter Trainingsgast in Hartberg.

Geht der 32-Jährige also bald für die Oststeirer auf Tore-Jagd? Hartberg-Coach Markus Schopp hielt sich vor dem Heimspiel gegen die Admira bedeckt.



"Wir wurden gefragt, ob der Jimmy an unserem Mannschaftstraining teilnehmen kann", erklärte der Hartberg-Coach bei Sky. "Wir haben in den letzten Wochen einen überschaubar großen Kader gehabt. Einen so erfahrenen Spieler dabei zu haben, ist immer etwas Besonderes."



Wird der frühere Rapid-Angreifer also bald für die Hartberger stürmen? "Das sind Vermutungen. Klar ist aber, dass wir auf der Stürmer-Position etwas machen müssen und klar ist auch, dass – wenn so ein Spieler dabei ist – wir uns den genau anschauen."



Das Problem könnten die Gehaltsforderungen des 32-Jährigen sein. "Wir als Hartberg haben gewisse Rahmenbedingungen. Ob der Jimmy da hineinpasst, war bis jetzt noch kein Thema."



Hoffer war zuletzt für zwei Saisonen beim belgischen Klub Beerscchot unter Vertrag, ist aktuell vereinslos. (wem)