Das sind die Pläne von Rapid-Kandidat Schmid

Der Wahlkampf ist eröffnet! Martin Bruckner und Roland Schmid wollen Rapid-Präsident werden. Letzterer machte am Montag sein Konzept öffentlich.

Vertrauen in Barisic

50 Prozent Eigenbauspieler-Quote

Am 25. November wählen die Rapid-Mitglieder einen neuen Klub-Präsidenten. Erstmals in der grün-weißen Geschichte haben sie tatsächlich die Möglichkeit, sich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden.Das Wahlkomitee der Hütteldorfer gab am Montag sowohl der Liste von Martin Bruckner (alle Infos hier), als auch der Liste von Roland Schmid grünes Licht Damit endet auch die Geheimniskrämerei rund um die Inhalte der beiden Kandidaten. Das Duo war dazu angehalten, in der Öffentlichkeit vorab keine Stellungnahmen abzugeben. Nun aber heißt es: Wahlkampf.Schmid geht per Aussendung in die Offensive: "Wir sehen es als Erfolg im Sinne der Mitbestimmung der Mitglieder, dass das Wahlkomitee von seiner ursprunglichen Absicht, nur einen Kandidaten durchwinken zu wollen, abgekommen ist", gibt sich der erfolgreiche Unternehmer zufrieden."Wir glauben fur die Zukunft von Rapid die passenden Konzepte und Antworten zu haben. Wir wurden diese Plane gerne mit dem bestehenden sportlichen Fuhrungspersonal umsetzen und Geschaftsfuhrer Sport, Zoran Barisic, beziehungsweise sein Team sogar noch aufwerten", sagt Christoph Marek, der als Schmid-Vize ins Rennen geht. "Und wir bereiten Finanz- Losungen fur eine schlagkraftige Akademie vor – Kompromisse kommen fur uns dabei nicht in Frage."Was auffällt: Im Konzept der Liste Schmid, die in Andreas Herzog einen prominenten Unterstützer hat, nimmt das Thema Nachwuchs eine zentrale Rolle ein. Ab sofort sollen 20 statt fünf Prozent des nationalen Budgets in die Ausbildung von grün-weißen Helden fließen. Ambitioniertes Ziel: Bis spätestens 2024 soll im Profikader eine "verbindliche Eigenbauspieler-Quote von 50 Prozent" gelten. In weiterer Folge verspricht sich Schmid höhere Transfererlöse.Schmid betont, "zeitlich, politisch und wirtschaftlich unabhängig" zu sein. "Wir haben das notige Know-how, die notwendigen Ressourcen." Als Vize hat der 43-jährige Wiener Allianz-Vorstand Marek zur Seite. Als Finanzreferent fungiert Unternehmer Max Kindler, als sein Stellvertreter Anwalt Axel Anderl und als Schriftfuhrerin DDSG-Geschaftsfuhrerin Barbara Forsthuber. Weitere Mitglieder im Prasidium waren: Arbeiterkammer-Prasidentin Renate Anderl, Aspern- Smart-City-Research-Geschaftsfuhrer Robert Gruneis und Handball-Westwien-Manager Conny Wilczynski.