David Alaba ist jetzt der Friseur der Bayern-Kicker

Die Fußball-Stars müssen im Moment nicht nur auf Meisterschaft und Europacup verzichten. Auch die geliebten Friseur-Besuche fallen im Moment aus. Kein Problem für die Bayern-Kicker, Chef-Friseur David Alaba ist immer bereit.

So auch bei Verteidiger-Kollege Niklas Süle. Der DFB-Nationalspieler kämpft sich gerade von einem Kreuzbandriss zurück - und überraschte mit einer schnittigen Kurzhaar-Frisur."Das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion mit vier Kumpels", verrät der Defensiv-Mann bei Sky. Sein Friseur: ÖFB-Star David Alaba! "Es ist auch ein bisschen Alkohol geflossen", gibt Süle zu.Alaba hat seine Skills am Rasierapparat offenbar von seinem Kumpel und Friseur "Gogi" gelernt. Auch an ihm durfte sich der ÖFB-Star nach einer gewonnen Wette schon austoben: