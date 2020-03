Debüt! Auch Cousin von Haaland geht auf Torjagd

Erling Braut Haaland versetzt die Fußballwelt ins Staunen. Der Ex-Salzburger geht mittlerweile für Borussia Dortmund auf Torjagd. Doch er könnte bald Konkurrenz aus der eigenen Familie bekommen.

Die Saisonbilanz vom 19-jährigen Wunderstürmer kann sich wirklich sehen lassen. 40 Tore in 31 Spielen. Der 19-jährige Norweger trifft und trifft und trifft.Mit Albert Braut Tjaaland steht jedoch ein neuer Shootingstar in den Startlöchern. Konkurrenz aus der eigenen Familie. Am vergangenen Wochenende debütierte der erst 16-Jährige für die Profis des norwegischen Klubs Bryne FK in einem Testspiel gegen Egersund. Eigentlich spielt der Stürmer im Bryne-Nachwuchs, erzielte dort 64 Treffer in 37 Spielen.Auch Haaland startete seine Karriere einst im Bryne-Nachwuchs, bevor es über Molde und Salzburg nach Dortmund ging. Nicht die einzige Parallele der beiden Norweger. Gesichtszüge, Haarfarbe, Athletik, Schnelligkeit, Position, Torgefahr – Tjaaland gleicht seinem berühmten Cousin beinahe wie ein Zwilling."Ich hab gar nicht damit gerechnet, schon einen Monat nach meinem 16. Geburtstag mein Debüt geben zu dürfen", strahlte der Nachwuchs-Stürmer in norwegischen Medien. Einziger Wermutstropfen beim Debüt des 16-Jährigen: Tjaaland blieb in 15 Einsatzminuten ohne Torerfolg.