Der erste Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison

Erster Trainerwechsel in der Bundesliga! Die Admira setzt Chefcoach Reiner Geyer vor die Tür. Ein Nachfolger steht schon fest.

Ein Punkt aus sechs Liga-Spielen – bei der Admira hat man sich den Saisonstart anders vorgestellt. Nun versuchen die Südstädter, mit einem Trainerwechsel das Ruder herumzureißen. Coach Reiner Geyer wurde von seinen Aufgaben entbunden.Klub-Manager Amir Shapourzadeh meint: "Unsere Mannschaft benötigt in der aktuellen Situation einen neuen Impuls." Den soll nun Klaus Schmidt, zuvor Trainer bei Mattersburg und Altach, liefern. "Ein erfahrener Trainer, der sich mit schwierigen Situationen auskennt. Wir sind überzeugt davon, dass er unserem Team als Stabilisator und Motivator helfen wird, wieder in die Erfolgsspur zu kommen." meint Shapourzadeh.Schmidt wird schon am Dienstag erstmals das Training bei der Admira leiten. Geyer und Assistent Vincent Novak werden mit freundlichen Worten verabschiedet: "Wir danken Reiner Geyer und Vincent Novak für ihren Einsatz und die angenehme Zusammenarbeit. Auch wenn wir uns jetzt voneinander trennen, ändert das nichts an unserer Wertschätzung. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft nur das Beste." (red)