Der nächste verrückte Werbespot mit Ronaldo

Er hat es schon wieder getan! Cristiano Ronaldo stand für einen Werbespot vor der Kamera. Erneut kam ein schräger Clip heraus.

Cristiano Ronaldo arbeitet weiter an seinem Image. Aus Teamgeist-Gründen verzichtete er zuletzt darauf, in der Serie A das Abzeichen für den besten Spieler der vergangenen Saison zu tragen. Nun beweist er in seinem neuen Werbespot viel Humor und zeigt, dass auch ein fünfmaliger Weltfußballer einmal einen schlechten Tag haben kann.Es ist der zweite schräge Werbespot mit Ronaldo in wenigen Wochen. Im August kam ein Clip für eine Shopping-App heraus, in der Ronaldo einen schrägen Tanz aufführt.Ronaldo wurde für den Auftritt natürlich fürstlich entlohnt – wie auch für andere Einsätze vor der Kamera. Der Portugiese nimmt rund 60 Millionen Euro mit Werbeverträgen ein. (red)