Der neue Bundesliga-Plan: Erst ab Mai wird gespielt

Die Bundesliga gab am Mittwoch den neuen Zeitplan für eine Mögliche Fortsetzung nach der Coronavirus-Pause bekannt.

Der Fußball steht wegen der Coronavirus-Pandemie still. Auch in Österreichs Profi- und Amateur-Bereich wird pausiert, um eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu verhindern.Der Grunddurchgang mit 22 Runden wurde absolviert, der LASK führt nach der Punkteteilung die Liga drei Punkte vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg an. Zehn Spiele sind für die sechs Teams der Meister- und Abstiegsrunde jeweils ausständig.Durch die Verschiebung der EM-Endrunde von 2020 auf 2021 gewann die Bundesliga Zeit, um diese Spieltage doch noch austragen zu können.Wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde, lautet der Plan nun, bis Mai zu pausieren. Dann könnte die Liga bis Ende Juni rechtzeitig fertiggespielt werden.Ob im Mai tatsächlich gespielt werden kann, ist allerdings alles andere als in Stein gemeißelt. Ein Ende der Corona-Krise lässt sich derzeit nicht abschätzen.