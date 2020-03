Deutschland überlegt Abbruch der Bundesliga

Trotz Coronavirus hält die deutsche Fußball-Liga vorerst an ihrem Spielplan fest. Doch wie lange noch? Intern wird bereits der Saison-Abbruch diskutiert.

25 von 36 Runden sind in der deutschen Bundesliga gespielt. Die Bayern führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Dortmund an.Während in Österreich und Italien der Fußball aufgrund des Coronavirus eine Zwangspause einlegt, soll in Berlin, Dortmund und Co. auch am Wochenende der Ball rollen – ohne Publikum.Ob es dabei bleibt, ist jedoch mehr als fraglich. Im "kicker" hält sich DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius alle Optionen offen."Aktuell kann noch niemand die Folgen des Coronavirus für den Fußball in ihrem gesamten Ausmaß absehen. Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste."Ziel bleibe natürlich, "die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen."