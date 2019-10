DFB: Bierhoff macht Tür für Hummels-Rückkehr auf

Nach der historisch vergeigten WM 2018 hatte DFB-Coach Jogi Löw die deutsche Nationalmannschaft stark umgebaut, Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller aus dem Kader gestrichen. Doch dabei könnte es nicht bleiben.

Die Verletzungen im deutschen Team könnte BVB-Abwehrchef Hummels bald seine Rückkehr im weiß-schwarzen Teamdress ermöglichen. DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff machte die Tür für ein Comeback des 30-Jährigen weit auf. Plötzlich klingt alles anders als noch vor einem Jahr."Wir haben noch keinen Spieler verabschiedet, das hab ich immer so gesagt. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir dem einen Blumenstrauß und ein Geschenk zum Länderspiel gegeben", so Bierhoff bei, fügte aber vielsagend hinzu: "Im Fußball würde ich eh nie was ausschließen, aber das war auch nie so gedacht."Bundestrainer Löw hatte sich trotz der Kreuzband-Verletzung von Niklas Süle gegen eine Hummels-Rückkehr ausgesprochen. "Wir haben ja schon ein paar andere junge und gute Abwehrspieler, die sich, denke ich, in den nächsten Monaten noch entwickeln können."Trotzdem ließ sich auch Löw ein Hintertürchen für die EM 2020 offen. "Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird."