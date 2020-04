Die Austria hat den katastrophalsten Rasen

Nächste Blamage für die Austria! In der Generali Arena befindet sich der schlechteste Rasen im österreichischen Profi-Fußball. Das ergab eine Umfrage unter den Spielern.

"Von Skandal bis unterirdisch"

Sogar der FAC-Platz ist besser

Zeugnisvergabe – zumindest im Fach "Rasenpflege". Die Gewerkschaft der Fußballer ermittelt jährlich, in welchem Stadion das beste Gras wächst – und wo eher das Wort Kartoffelacker angebracht wäre.Die Methode: Nach jedem Match gibt ein Spieler der Gästemannschaft nach Rücksprache mit seinen Kollegen eine Note zwischen 1 (schlecht) und 10 (perfekt). Die Ergebnisse werden über die ganze Saison gesammelt und ausgewertet, somit entsteht ein Durchschnittswert pro Spielfeld.Weil nicht klar ist, wann in Österreich wieder gekickt wird, wurde nun ein Zwischenstand veröffentlicht. Das Ergebnis: Salzburg hat den schönsten Fußballplatz im Stadion. 9,09 Punkte erhielten die Mozartstädter. Knapp dahinter folgt Rapids Allianz Stadion mit 9,05 Punkten. Rang drei: Pasching, die "Heimat" des LASK.Das Schlusslicht bildet die Wiener Austria. Die "Veilchen" kommen auf einen katastrophalen Wert von nur 3,55. Der Vorletzte Hartberg wurde mit 4,91 benotet.Gregor Pötscher, der das Umfrage-Projekt leitet, meint: "Spannend ist, dass es hin und wieder auch wörtliche Bemerkungen und Zusatzkommentare gibt. Von Skandal bis unterirdisch waren schon einige interessante Zitate dabei. Es ist aber auch zu erwähnen, dass es für den ein oder anderen Rasen auch schon den Kommentar 'perfekter Teppich' oder 'ein Zuckerl' gab."Fakt ist: Die Austria hat in der Corona-Zwangspause genügend Zeit, um die marode Wiese in den Griff zu bekommen. Denn selbst wenn man die Wertung der Zweitligisten miteinrechnet (Schlusslicht ist der FAC-Platz mit 4,11 Punkten), sind die Favoritner Stockletzter.1. Red Bull Salzburg 9,092. Rapid Wien 9,053. LASK 8,734. SCR Altach 8,505. WAC 7,596. spusuSt. Polten 7,007. Mattersburg 6,278. Sturm Graz 5,829. Admira 5,5510. WSG Tirol 5,4511. Hartberg 4,9112. Austria Wien 3,55